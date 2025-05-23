Гендиректор ФХР опроверг отстранение хоккейной сборной России от Олимпиады
23 мая 202520:57
Сборную России по хоккею официально не отстраняли от зимних Олимпийских игр в Италии 2026 года. Об этом заявил «Матч ТВ» генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.
Он отметил, что российская федерация не получала никаких официальных уведомлений ни от Международной федерации хоккея (IIHF), ни от Международного олимпийского комитета (МОК).
«МОК новых рекомендаций по допуску России не дает. Есть информация, что вопрос будет решен ближе к сентябрю.Другой информации нет. Видимо, латвийским СМИ выгодно раскачивать эту тему: якобы всё решено. Но реально всё обстоит не так. Решения пока нет», — подчеркнул Курбатов.
Ранее латвийское издание Sportacentrs сообщило, что хоккейную сборную России якобы не допустили к Олимпиаде-2026, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гендиректор ФХР опроверг отстранение хоккейной сборной России от Олимпиады
- МИД России пообещал ответ на массированные атаки ВСУ
- В результате атаки с ножом на вокзале Гамбурга пострадали 12 человек
- Минобороны показало кадры возвращения гражданских из украинского плена
- Пригожин: «ВИА Гра» закрылась, потому что исчерпала себя
- СМИ: Суд в США приостановил запрет Трампа на прием иностранцев в Гарвард
- Москалькова: В Сумах продолжают удерживать 34 жителей Курской области
- Лавров заявил о готовности России передать Украине проект мирного урегулирования
- Дилеры Mazda возобновили поставки кроссоверов CX-5 и CX-50 в РФ через партнеров
- Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена бойцами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru