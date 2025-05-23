Гендиректор ФХР опроверг отстранение хоккейной сборной России от Олимпиады

Он отметил, что российская федерация не получала никаких официальных уведомлений ни от Международной федерации хоккея (IIHF), ни от Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК новых рекомендаций по допуску России не дает. Есть информация, что вопрос будет решен ближе к сентябрю.Другой информации нет. Видимо, латвийским СМИ выгодно раскачивать эту тему: якобы всё решено. Но реально всё обстоит не так. Решения пока нет», — подчеркнул Курбатов.

Ранее латвийское издание Sportacentrs сообщило, что хоккейную сборную России якобы не допустили к Олимпиаде-2026, напоминает НСН.

