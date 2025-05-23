Гендиректор ФХР опроверг отстранение хоккейной сборной России от Олимпиады

Сборную России по хоккею официально не отстраняли от зимних Олимпийских игр в Италии 2026 года. Об этом заявил «Матч ТВ» генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

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Он отметил, что российская федерация не получала никаких официальных уведомлений ни от Международной федерации хоккея (IIHF), ни от Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК новых рекомендаций по допуску России не дает. Есть информация, что вопрос будет решен ближе к сентябрю.Другой информации нет. Видимо, латвийским СМИ выгодно раскачивать эту тему: якобы всё решено. Но реально всё обстоит не так. Решения пока нет», — подчеркнул Курбатов.

Ранее латвийское издание Sportacentrs сообщило, что хоккейную сборную России якобы не допустили к Олимпиаде-2026, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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