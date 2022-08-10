Хоккеист СКА Воробьев признался в покупке военного билета

В отношении Воробьева, а также хоккеистов Анвара Сулейманова и Владислава Лукина возбуждено уголовное дело о взятках с целью «освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в рядах ВС РФ».

Сообщается, что Воробьев свою вину признал. Всем хоккеистам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, его подозревают в уклонении от службы в армии.