Хоккеист СКА Воробьев признался в покупке военного билета
Нападающий хоккейного клуба СКА Михаил Воробьев признался в покупке военного билета, сообщает телеканал «360».
В отношении Воробьева, а также хоккеистов Анвара Сулейманова и Владислава Лукина возбуждено уголовное дело о взятках с целью «освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в рядах ВС РФ».
Сообщается, что Воробьев свою вину признал. Всем хоккеистам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.
Ранее в Санкт-Петербурге был задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, его подозревают в уклонении от службы в армии.
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