Комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о необходимости 60-дневгого перемирия для проведения выборов, он указал, что этот срок нужен Киеву, чтобы «залечить раны и продолжить войну».

«Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент РФ будет готов дать указание не наносить ударов по Украине... Именно в день выборов. Это очень важное дополнение», - заключил представитель Кремля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине пора сменить президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».