Песков: Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов

Президент РФ Владимир Путин будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков не стал комментировать информацию об энергетическом перемирии

Комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о необходимости 60-дневгого перемирия для проведения выборов, он указал, что этот срок нужен Киеву, чтобы «залечить раны и продолжить войну».

«Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент РФ будет готов дать указание не наносить ударов по Украине... Именно в день выборов. Это очень важное дополнение», - заключил представитель Кремля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине пора сменить президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
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