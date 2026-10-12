Песков не стал комментировать информацию об энергетическом перемирии
12 октября 202613:50
Алексей Филимонов
Кремль пока ничего не может сказать по теме энергетического перемирия. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, контакты по данному вопросу продолжаются.
«По мере того, как нам будет что-то сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем», — указал представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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