Маткапитал проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года

Материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля следующего года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«Главное изменение в программе материнского капитала, предусмотренное с 2027 года, - это традиционная плановая индексация с 1 февраля», - рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Размер прибавки пока неизвестен, он будет рассчитан по фактическому уровню инфляции текущего года. Как отметил Коломейцев, для перерасчета россиянам не нужно будет подавать заявление или отдельно обращаться в органы соцзащиты, маткапитал автоматически увеличат во всех действующих сертификатах.

Индексация затронет все средства на сертификате, включая неиспользованный остаток. Если семья уже потратила часть средств маткапитала, будет изменена только оставшаяся сумма.

Ранее СМИ сообщили, что жилищная покупательная способность материнского капитала в России упала на 38% за 10 лет.

