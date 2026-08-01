Трамп: Трудно определить сроки урегулирования конфликта с Ираном

Сроки урегулирования конфликта США и Ирана сложно назвать. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

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«Это всегда трудно», – поделился политик в интервью Real America's Voice.

Ранее Иран нанес удар ракетами по военным США на Ближнем Востоке. Трамп пригрозил «выбить все дерьмо» из противника и нанести мощный удар. В то же время глава Белого дома, говоря о дипломатическом урегулировании конфликта, указал, что США не намерены полностью отказываться от переговоров с Ираном.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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