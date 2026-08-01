В Белоруссии не подтвердили закрытие границы с Латвией

Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтвердил данные о полном закрытии границы с Латвией. Об этом заявил официальный представитель комитета Антон Бычковский в беседе с РИА Новости.

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Ранее латвийский министр внутренних дел Янис Домбрава сообщил о закрытии границы республики с Белоруссией по техническим причинам.

«Эту информацию не подтверждаем», - указал Бычковский.

В настоящее время на границе двух стран работает один пункт пропуска из двух. В 2023 году Латвия приостановила работу одного пункта для «предотвращения угроз нелегальной миграции».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ГраницаЛатвияБелоруссия

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