В Белоруссии не подтвердили закрытие границы с Латвией

Ранее латвийский министр внутренних дел Янис Домбрава сообщил о закрытии границы республики с Белоруссией по техническим причинам.

«Эту информацию не подтверждаем», - указал Бычковский.

В настоящее время на границе двух стран работает один пункт пропуска из двух. В 2023 году Латвия приостановила работу одного пункта для «предотвращения угроз нелегальной миграции».

