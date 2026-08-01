Трамп: В рамках сделки с Украиной по редкоземам США могут забрать все, что захотят
США в рамках соглашения по редкоземельным элементам с Украиной могут получить почти «все, что захотят». Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Real America's Voice.
Как отметил глава Белого дома, украинская земля «очень богатая, очень плодородная» с точки зрения редкоземельных элементов.
«У нас подписано соглашение... и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим», – подчеркнул Трамп.
В апреле прошлого года США и Украина заключили сделку о природных ресурсах, согласно которой Вашингтон получает приоритетное право покупать продукцию, добытую на украинской территории, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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