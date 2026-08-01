В храме Василия Блаженного произошло возгорание

Возгорание зафиксировали в храме Василия Блаженного в Москве. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«Загорание в храме Василия Блаженного личных вещей и мебели», - сообщил собеседник агентства.

Площадь возгорания составляет 10 квадратных метров. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее в Тверской области в деревне Большое Кобяково загорелись декорации для проведения киносъемок.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПожарХрамыМосква

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