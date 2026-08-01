Российская теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в США

Российская спортсменка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Россиянка Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

В четвертьфинале теннисистка встретилась с соотечественницей Людмилой Самсоновой. Шнайдер одержала победу со счетом 6:3, 6:4.

В матче полуфинала 22-летняя россиянка сыграет с представительницей США Джессикой Пегулой.

Диана Шнайдер занимает 18-ю строчку в рейтинге WTA. На счету теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, три - в паре.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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