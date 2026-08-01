В небе над Севастополем сбили семь дронов ВСУ

Российские военные сбили семь украинских БПЛА над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на платформе «Макс».

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу, она действовала с 23.47 по 02.23 мск.

Как отметил губернатор, атаку ВСУ в городе отражали средства ПВО и мобильные огневые группы.

«Сбито семь БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны», - написал Развожаев.

Накануне российские средства ПВО подавили и уничтожили над территорией страны 223 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

