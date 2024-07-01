Глава Федерации велоспорта Екимов назвал негативные последствия бойкота ОИ-2024

Возможный отказ атлетов из России от участия в летней Олимпиаде в столице Франции может повлечь отрицательные последствия для всего отечественного спорта. Такую точку зрения высказал «Интерфаксу» президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

Он пояснил, что в случае отказа от нынешних Олимпийских игр, россиян не пригласят на следующую Олимпиаду, которая пройдёт в 2028 году в Лос-Анджелесе. Из-за такого большого перерыва возникнет целое «потерянное поколение» спортсменов, отметил Екимов.