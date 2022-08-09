Гимнастки Аверины заявили, что готовы завершить карьеру
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины в беседе с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никитой Нагорным заявили, что могут завершить профессиональную карьеру. Видео опубликовано на YouTube-канале спортсмена.
Дина Аверина, которая является рекордсменкой по количеству выигранных золотых медалей мировых чемпионатов и серебряным призёром Токийской олимпиады, отметила, что продолжает заниматься благодаря своей сестре.
Арина Аверина, которая пять раз побеждала на чемпионатах мира, в свою очередь, не исключила завершение карьеры в случае недопуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже в 2024 году.
«Если появится новость, что 100% российская сборная не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2024 году, закончим ли мы карьеру? Думаю, да», - подчеркнула Арина Аверина.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортивным федерациям с просьбой не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.
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