Гимнастки Аверины заявили, что готовы завершить карьеру

Дина Аверина, которая является рекордсменкой по количеству выигранных золотых медалей мировых чемпионатов и серебряным призёром Токийской олимпиады, отметила, что продолжает заниматься благодаря своей сестре.

Арина Аверина, которая пять раз побеждала на чемпионатах мира, в свою очередь, не исключила завершение карьеры в случае недопуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

«Если появится новость, что 100% российская сборная не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2024 году, закончим ли мы карьеру? Думаю, да», - подчеркнула Арина Аверина.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортивным федерациям с просьбой не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

