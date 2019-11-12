Американская гимнастка скончалась после падения с брусьев

В США гимнастка Мелани Коулман скончалась в больнице после падения с брусьев в ходе тренировки в университете Южного Коннектикута.

Как сообщают американские СМИ, 20-летняя девушка во время исполнения одного из элементов не успела схватиться за брусья и упала, получив серьезную травму позвоночника.

Спортсменку срочно госпитализировали, однако врачи не смогли ей помочь. Спустя два дня она скончалась.

Погибшая девушка возглавляла гимнастическую команду и входила в госпрограмму подготовки олимпийских атлетов.

