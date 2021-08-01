Гимнастка Ильянкова удостоена серебряной медали на Олимпиаде в Токио

Судьи оценили выступление Ильянковой в 14,833 балла.

Напомним, российская команда заняла пятое место в медальном зачете – в ее активе 11 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград.

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