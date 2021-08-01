Гимнастка Ильянкова удостоена серебряной медали на Олимпиаде в Токио
Российская гимнастка Анастасия Ильянкова получила серебряную награду на Олимпиаде-2020 в Токио за выполнение упражнения на разновысоких брусьях.
Судьи оценили выступление Ильянковой в 14,833 балла.
Напомним, российская команда заняла пятое место в медальном зачете – в ее активе 11 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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