Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020

Российский гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио в индивидуальном многоборье, сообщает «Чемпионат».

Суммарный результат Нагорного на шести снарядах - 88,031 балла. Олимпийским чемпионом стал японец Дайки Хасимото, набравший 88,465 балла, а серебро досталось китайцу Сяо Жотэну (88,065 балла).

Ранее российские спортивные гимнасты впервые за последние 25 лет стали олимпийскими чемпионами в командном многоборье, сообщает Ura.ru.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

