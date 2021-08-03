Гимнаст Никита Нагорный выиграл еще одну бронзу на Олимпиаде-2020

Российский гимнаст Никита Нагорный стал во вторник бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио, заняв третье место в упражнениях на перекладине.

Олимпийским чемпионом стал японец Даики Хасимото, серебро - у хорвата Тина Србича.

28 июля Никита Нагорный стал бронзовым призером Олимпиады-2020 в индивидуальном многоборье.

Кроме того, 26 июля российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный впервые за четверть века выиграли золотые олимпийские медали в командном многоборье.

Российские гимнасты стали олимпийскими чемпионами в командном многоборье

Таким образом, общее количество медалей, завоеванных российскими спортсменами в Токио, достигло 51. В их числе 12 золотых медалей, 21 серебряная и 18 бронзовых. Наша команда идет на шестом месте в общем медальном зачете.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Спортивная ГимнастикаОлимпиада
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