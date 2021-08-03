Гимнаст Никита Нагорный выиграл еще одну бронзу на Олимпиаде-2020
Российский гимнаст Никита Нагорный стал во вторник бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио, заняв третье место в упражнениях на перекладине.
Олимпийским чемпионом стал японец Даики Хасимото, серебро - у хорвата Тина Србича.
28 июля Никита Нагорный стал бронзовым призером Олимпиады-2020 в индивидуальном многоборье.
Кроме того, 26 июля российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный впервые за четверть века выиграли золотые олимпийские медали в командном многоборье.
Таким образом, общее количество медалей, завоеванных российскими спортсменами в Токио, достигло 51. В их числе 12 золотых медалей, 21 серебряная и 18 бронзовых. Наша команда идет на шестом месте в общем медальном зачете.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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