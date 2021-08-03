Гимнаст Никита Нагорный выиграл еще одну бронзу на Олимпиаде-2020

Таким образом, общее количество медалей, завоеванных российскими спортсменами в Токио, достигло 51. В их числе 12 золотых медалей, 21 серебряная и 18 бронзовых. Наша команда идет на шестом месте в общем медальном зачете.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

