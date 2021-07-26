Российские гимнасты стали олимпийскими чемпионами в командном многоборье

Российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный выиграли золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио, сообщает «Чемпионат».

Российские спортсмены победили с результатом 262,500 балла. Второе место у гимнастов из Японии Даики Хасимото, Кадзума Кая, Такеру Китадзоно и Ватару Танигава (262,397 балла). Обладателями бронзовых медалей стали китайцы Чаопань Линь, Вэй Сунь, Жотэн Сяо и Цзинюань Цзоу (261,894 балла).

Последний раз российские гимнасты выигрывали золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США).

Ранее золотую медаль Олимпийских игр в Токио выиграла россиянка Софья Позднякова, которая стала чемпионкой в турнире по фехтованию на саблях среди женщин, сообщает Ura.ru.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

