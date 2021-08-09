Олимпийцам России запретили национальный гимн до окончания Игр в Токио
Гимн России нашим олимпийцам нельзя было исполнять до окончания Игр в Токио. Об этом спорстсмены рассказали, уже вернувшись в Россию, сообщил «Радио 1» председатель комитета Мособлдумы по делам молодёжи и спорта Олег Жолобов.
Во время чествования победителей и призеров из Подмосковья им получили подарки. В их числе пловец Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион, установивший в Токио рекорд Олимпийских игр. Его чествовали в Видном.
Пока у спортсменов есть несколько недель отдыха, а затем они начнут готовиться к предстоящим соревнованиям, в том числе к Олимпиаде в Париже.
Ранее Евгений Рылов рассказал об эмоциях ,которые испытал, став олимпийским чемпионом.
«Невозможно было в это поверить, но уже после, когда шел по «смешанной зоне», давал интервью, я успокоился и попытался осознать, правда ли, что это произошло, пытался анализировать. Я понимаю, что можно идти дальше и нет пределов совершенству», - сказал 24-летний Рылов.
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