Олимпийцам России запретили национальный гимн до окончания Игр в Токио

Гимн России нашим олимпийцам нельзя было исполнять до окончания Игр в Токио. Об этом спорстсмены рассказали, уже вернувшись в Россию, сообщил «Радио 1» председатель комитета Мособлдумы по делам молодёжи и спорта Олег Жолобов.

Во время чествования победителей и призеров из Подмосковья им получили подарки. В их числе пловец Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион, установивший в Токио рекорд Олимпийских игр. Его чествовали в Видном.

Пока у спортсменов есть несколько недель отдыха, а затем они начнут готовиться к предстоящим соревнованиям, в том числе к Олимпиаде в Париже.

Ранее Евгений Рылов рассказал об эмоциях ,которые испытал, став олимпийским чемпионом.

«Невозможно было в это поверить, но уже после, когда шел по «смешанной зоне», давал интервью, я успокоился и попытался осознать, правда ли, что это произошло, пытался анализировать. Я понимаю, что можно идти дальше и нет пределов совершенству», - сказал 24-летний Рылов.

