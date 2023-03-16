Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян
Федерация фехтования Германии отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии, сообщает ТАСС.
В федерации отметили, что решение конгресса Международной федерации фехтования (FIE), позволяющее участвовать в соревнованиях россиянам и белорусам вызвало бурные дискуссии.
Президент Федерации фехтования Германии Клаудия Бокель проведение этапа, который должен был пройти 5-6 мая в Таубербишофсхайме, невозможным.
«Мы хотим дать чёткий сигнал о том, что нам бы хотелось другого результата. Мы всё ещё видим большое количество открытых вопросов, которые делают проведение турнира невозможным», - заявила она.
Ранее делегаты внеочередного конгресса Международной федерации фехтования (FIE) приняли решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к турнирам под нейтральным флагом, сообщает НСН.
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