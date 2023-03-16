Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

В федерации отметили, что решение конгресса Международной федерации фехтования (FIE), позволяющее участвовать в соревнованиях россиянам и белорусам вызвало бурные дискуссии.

Президент Федерации фехтования Германии Клаудия Бокель проведение этапа, который должен был пройти 5-6 мая в Таубербишофсхайме, невозможным.

«Мы хотим дать чёткий сигнал о том, что нам бы хотелось другого результата. Мы всё ещё видим большое количество открытых вопросов, которые делают проведение турнира невозможным», - заявила она.

Ранее делегаты внеочередного конгресса Международной федерации фехтования (FIE) приняли решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к турнирам под нейтральным флагом, сообщает НСН.

