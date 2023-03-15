Европейская легкоатлетическая ассоциация сохранила отстранение россиян

Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) сохранила санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба организации.

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На Совете ассоциации было принято решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой EAA.

«Мы не колеблемся в своей позиции относительно продолжающегося запрета на участие российских и белорусских спортсменов», - говорится в заявлении ассоциации.

Отмечается, что отстранение касается также технического персонала и других официальных лиц.

Ранее делегаты внеочередного конгресса Международной федерации фехтования (FIE) приняли решение допустить на соревнования спортсменов из России и Белоруссии, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:РоссияСанкцииОтстранениеЛегкая Атлетика
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