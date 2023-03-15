Европейская легкоатлетическая ассоциация сохранила отстранение россиян
Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) сохранила санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба организации.
На Совете ассоциации было принято решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой EAA.
«Мы не колеблемся в своей позиции относительно продолжающегося запрета на участие российских и белорусских спортсменов», - говорится в заявлении ассоциации.
Отмечается, что отстранение касается также технического персонала и других официальных лиц.
Ранее делегаты внеочередного конгресса Международной федерации фехтования (FIE) приняли решение допустить на соревнования спортсменов из России и Белоруссии, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Тренер «Вашингтона» рассказал, когда Овечкин вернется на лед
- Европейская легкоатлетическая ассоциация сохранила отстранение россиян
- Путин: на санкции Россия ответит расширением экономических свобод
- Асад заявил Путину о поддержке СВО
- Патрушев: Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА
- Куратором в сфере здравоохранения Чечни назначили 20-летнюю дочь Кадырова
- Бойцы Росгвардии предотвратили диверсию в ЛНР
- Кадыров опроверг слухи о своей «неизлечимой» болезни
- В Сочи задержан отец скончавшегося младенца
- Лидеру группы «Несчастный случай» не дали выступить в музее Удмуртии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru