Европейская легкоатлетическая ассоциация сохранила отстранение россиян

На Совете ассоциации было принято решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой EAA.

«Мы не колеблемся в своей позиции относительно продолжающегося запрета на участие российских и белорусских спортсменов», - говорится в заявлении ассоциации.

Отмечается, что отстранение касается также технического персонала и других официальных лиц.

Ранее делегаты внеочередного конгресса Международной федерации фехтования (FIE) приняли решение допустить на соревнования спортсменов из России и Белоруссии, сообщает НСН.