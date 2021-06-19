Германия обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020
Сборная Германия по футболу обыграла Португалию со счетом 4:2 в матче группового этапа Евро-2020, проходившем 19 июня, в субботу в Мюнхене.
Португалия является действующим чемпионом Европы. Лидер команды Криштиану Роналду уже на 15-й минуте открыл счет. Однако владевшая преимуществом сборная Германии еще до перерыва вышла вперед за счет двух автоголов португальцев (35 и 39 минута).
Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу немцев. Во втором Кай Хаверц (51 минута) и Робен Госенс (60 минута) довели счет до крупного.
Однако последнее слово в матче сказал португалец Диогу Жота, на 67 минуте установивший окончательный счет. Автором голевой передачи стал Роналду.
Этот матч, в котором команды забили на двоих шесть голов, стал самым результативным на Чемпионате Европы-2020.
Ранее самым результативным был матч Нидерланды – Украина (3:2).
По итогам второго тура лидером группы «F» становится сборная Франции (4 очка), на втором месте Германия (3 очка), на третьем Португалия (3 очка), на четвертом Венгрия (1 очко).
Сборная Германии четыре раза выигрывала Чемпионат Мира по футболу (1954, 1974, 1990. 2014 гг) и три раза становилась чемпионом Европы (1972, 1980, 1996 гг).
Сборная Португалии имеет один титул – победу на Евро-2016.
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