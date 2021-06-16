Защитник сборной Германии укусил французского полузащитника во время матча

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер укусил полузащитника сборной Франции Поля Погба в ходе матча между двумя командами на Евро-2020.

Инцидент произошел в конце первого тайма. После укуса германский защитник приобнял Погба, однако французский спортсмен всё же заявил рефери о нарушении правил.

Издание «Чемпионат» отмечает, что немецкий игрок мог сделать это в шутку. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды.

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Фото: facebook.com/EURO2020
ТЕГИ:ГерманияФранцияЧемпионат Европы 2020Футбол
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