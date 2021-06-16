Защитник сборной Германии укусил французского полузащитника во время матча
16 июня 202101:06
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер укусил полузащитника сборной Франции Поля Погба в ходе матча между двумя командами на Евро-2020.
Инцидент произошел в конце первого тайма. После укуса германский защитник приобнял Погба, однако французский спортсмен всё же заявил рефери о нарушении правил.
Издание «Чемпионат» отмечает, что немецкий игрок мог сделать это в шутку. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru