Защитник сборной Германии укусил французского полузащитника во время матча

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер укусил полузащитника сборной Франции Поля Погба в ходе матча между двумя командами на Евро-2020.

Инцидент произошел в конце первого тайма. После укуса германский защитник приобнял Погба, однако французский спортсмен всё же заявил рефери о нарушении правил.

Издание «Чемпионат» отмечает, что немецкий игрок мог сделать это в шутку. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды.

