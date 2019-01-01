Нигматуллин: Грузинские футболисты пошли не тем путём

Руслан Нигматуллин: «Лимит – давняя история, о которой спорят сторонники и противники. Сейчас, да, грядут изменения и только время может показать, правильно или неправильно эти изменения были внесены. Лично я сторонник того, чтобы в российских клубах играло как можно больше россиян. Потому что за своих и болеть приятней. А еще я, как футбольный агент, занимающийся молодыми спортсменами (прежде всего, российскими, конечно), хочу, чтобы у них было место для саморазвития. А если приедет очень много легионеров на кого мы будем смотреть?», - отметил Руслан Нигматуллин в эфире НСН.

