Нигматуллин: Грузинские футболисты пошли не тем путём
Футболист и ди-джей Руслан Нигматуллин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, спортивных новостей.
РФС утвердил новый лимит на легионеров
Исполком Российского футбольного союза утвердил новый лимит на легионеров формата «8+17». Изменение вступит в силу начиная с сезона-2020/21. Новый формат предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба, однако все они одновременно могут находиться на поле.
Руслан Нигматуллин: «Лимит – давняя история, о которой спорят сторонники и противники. Сейчас, да, грядут изменения и только время может показать, правильно или неправильно эти изменения были внесены. Лично я сторонник того, чтобы в российских клубах играло как можно больше россиян. Потому что за своих и болеть приятней. А еще я, как футбольный агент, занимающийся молодыми спортсменами (прежде всего, российскими, конечно), хочу, чтобы у них было место для саморазвития. А если приедет очень много легионеров на кого мы будем смотреть?», - отметил Руслан Нигматуллин в эфире НСН.
Генсек Федерации футбола Грузии поддержал антироссийское выступление футболистов
Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири поддержал антироссийскую акцию футболистов во время матча национального чемпионата. Инцидент с грузинскими футболистами прошел во время 19 тура национального чемпионата. Игроки вышли на поле в маках с надписью «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией».
Руслан Нигматуллин: «Конечно же, я категорически против того, чтобы спорт каким-либо образом пересекался с политикой. Не тем путем, я считаю, пошли грузинские футболисты. И, в частности, Давид Муджири. Если я не ошибаюсь, это именно тот Давид Муджири, который играл в московском «Локомотиве», играл хорошо, и, мне кажется, очень любил играть в Москве. Но, видимо, сейчас политика интересует данного гражданина гораздо больше, чем, непосредственно, футбол», - заявил он НСН.
Массимо Каррера может вернуться к тренерской деятельности
Массимо Каррера может вернуться к тренерской деятельности впервые за 8 месяцев. Бывший главный тренер «Спартака» в скором времени может стать главным тренером иранского «Персеполиса».
Руслан Нигматуллин: «Это хорошо, что Массимо Каррера хочет вернуться к тренерской деятельности, я это очень приветствую. Он – интересный тренер, к тому же любимый российскими болельщиками (в частности, болельщиками «Спартака»). Но выбор именно иранского клуба, на мой взгляд, выглядит немного сомнительным. Все-таки, я считаю, что у этого тренера потенциал немного больше, чем скромный иранский футбольный клуб», - признался Руслан Нигматуллин НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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