Авторские новости

Нигматуллин: Грузинские футболисты пошли не тем путём

26 июня20:00

Футболист и ди-джей Руслан Нигматуллин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, спортивных новостей.

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РФС утвердил новый лимит на легионеров

Исполком Российского футбольного союза утвердил новый лимит на легионеров формата «8+17». Изменение вступит в силу начиная с сезона-2020/21. Новый формат предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба, однако все они одновременно могут находиться на поле.

Руслан Нигматуллин: «Лимит – давняя история, о которой спорят сторонники и противники. Сейчас, да, грядут изменения и только время может показать, правильно или неправильно эти изменения были внесены. Лично я сторонник того, чтобы в российских клубах играло как можно больше россиян. Потому что за своих и болеть приятней. А еще я, как футбольный агент, занимающийся молодыми спортсменами (прежде всего, российскими, конечно), хочу, чтобы у них было место для саморазвития. А если приедет очень много легионеров на кого мы будем смотреть?», - отметил Руслан Нигматуллин в эфире НСН

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Генсек Федерации футбола Грузии поддержал антироссийское выступление футболистов

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири поддержал антироссийскую акцию футболистов во время матча национального чемпионата. Инцидент с грузинскими футболистами прошел во время 19 тура национального чемпионата. Игроки вышли на поле в маках с надписью «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией».

Руслан Нигматуллин: «Конечно же, я категорически против того, чтобы спорт каким-либо образом пересекался с политикой. Не тем путем, я считаю, пошли грузинские футболисты. И, в частности, Давид Муджири. Если я не ошибаюсь, это именно тот Давид Муджири, который играл в московском «Локомотиве», играл хорошо, и, мне кажется, очень любил играть в Москве. Но, видимо, сейчас политика интересует данного гражданина гораздо больше, чем, непосредственно, футбол», - заявил он НСН

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Массимо Каррера может вернуться к тренерской деятельности

Массимо Каррера может вернуться к тренерской деятельности впервые за 8 месяцев. Бывший главный тренер «Спартака» в скором времени может стать главным тренером иранского «Персеполиса».

Руслан Нигматуллин: «Это хорошо, что Массимо Каррера хочет вернуться к тренерской деятельности, я это очень приветствую. Он – интересный тренер, к тому же любимый российскими болельщиками (в частности, болельщиками «Спартака»). Но выбор именно иранского клуба, на мой взгляд, выглядит немного сомнительным. Все-таки, я считаю, что у этого тренера потенциал немного больше, чем скромный иранский футбольный клуб», - признался Руслан Нигматуллин НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев