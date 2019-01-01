«Газмяс» «играет» в ПФЛ, а «Арсенал» проигрывает в Лиге Европы

Если Вы до сих пор не определились, за кого в российском чемпионате болеть, выбирайте «Газмяс». Такая команда, пусть и ненадолго оказалась в списке клубов Профессиональной футбольной Лиги.

Со времен популярного телевизионного комедийного шоу, сколько шуток ушло в народ об этой поистине народной команде. Ведь вратарь Гатальский, пожалуй, есть и в Омске, и в Иваново, и в Саратове.

Появление «Газмяса» на официальном сайте ПФЛ объяснили хакерской атаки, вскоре IT-специалисты навели порядок.

О чем, кстати, очень сожалел экс-вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин.

«Очень грустно, что такой самобытный клуб, где главным тренером мог бы быть Михаил Галустян, украсил бы наш российский чемпионат», - сыронизировал Нигматуллин.