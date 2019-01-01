«Газмяс» «играет» в ПФЛ, а «Арсенал» проигрывает в Лиге Европы
НСН-СПОРТ представляет топ-3 самых ярких футбольных событий недели.
Если Вы до сих пор не определились, за кого в российском чемпионате болеть, выбирайте «Газмяс». Такая команда, пусть и ненадолго оказалась в списке клубов Профессиональной футбольной Лиги.
Со времен популярного телевизионного комедийного шоу, сколько шуток ушло в народ об этой поистине народной команде. Ведь вратарь Гатальский, пожалуй, есть и в Омске, и в Иваново, и в Саратове.
Появление «Газмяса» на официальном сайте ПФЛ объяснили хакерской атаки, вскоре IT-специалисты навели порядок.
О чем, кстати, очень сожалел экс-вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин.
«Очень грустно, что такой самобытный клуб, где главным тренером мог бы быть Михаил Галустян, украсил бы наш российский чемпионат», - сыронизировал Нигматуллин.
Пока же поводов у футбольных болельщиков для оптимизма не очень много. Радостно, что тульский «Арсенал» впервые в своей истории стартовал в Еврокубке, но поражение от азербайджанского «Нефтчи» с минимальным счетом 0:1 - повод если и не загрустить, то задуматься. Прокомментировать исторический для туляков матч НСН попросила спортивного журналиста, эксперта Виктора Гусева.
«Нужен опыт в таких турнирах, потому что по общей стоимости игроков «Арсенал» дороже в три раза. Но у азербайджанской команды очень большой европейский опыт. И это сказалось в игре. «Нефтчи» провел матч, так, как и положено, на выезде, не запирался, выходил в атаку, реализовав, по сути, единственный момент.
У российских канониров еще есть шанс отквитаться, ответный матч команды проведут 1 августа.
Напоследок две громкие трансферные новости. Первая: столичный «Спартак» заинтересован в услугах Йордана Ларрсона - это сын того самого Хенрика Ларссона, экс-форварда «Барселоны».
«Красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн. Контракт рассчитан на три сезона. В ближайшие дни Ларссон пройдет медосмотр в «Спартаке».
В свою очередь, «Краснодар» приобрёл полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелла. По информации французских СМИ, российский клуб заплатит за 29-летнего игрока 13,5 €, а сам Кабелла будет зарабатывать 3 € за сезон. Срок контракта – три года. Специалисты говорят про него как про разностороннего футболиста, универсала с отличными бойцовскими качествами, которые необходимы в российском первенстве.
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