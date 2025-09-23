СМИ: У председателя Совета судей РФ Момотова нашли активы на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ потребовала изъять у председателя Совета судей РФ Виктора Момотова активы на девять млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
В ведомстве считают, что Момотов участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Кубани и ещё нескольких регионов РФ, что запрещено с учётом его должности.
Также в иске Генпрокуратуры говорится, что он объединился «с представителями криминалитета» и, используя свое положение, сформировал актив, в том числе легализовав объекты недвижимости под будущие отели Marton. Как пишет RT, требование об изъятии касается 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на третьих лиц.
Кроме того, в ведомстве указали, что Момотов и ещё один фигурант дела уклонялись от уплаты налогов на сумму более 500 млн рублей.
Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов на 79 млрд рублей, принадлежащих семье и доверенным лицам бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
