Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры

По словам 33-летнего валлийца, он принял такое решение после тщательного размышления.

«Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту и занимался любимым видом спорта. С самого первого касания в «Саутгемптоне» до последнего в «Лос-Анджелесе» сформировалась клубная карьера, которой я горжусь и которой благодарен», - написал Бэйл.

Гарет Бэйл выступал за клубы «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур», «Реал Мадрид» и «Лос-Анджелес». В составе испанского клуба трижды выигрывал чемпионат Испании и пять раз - Лигу Чемпионов. Сыграл более 100 матчей за сборную Уэльса и забил более 30 голов, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Ранее о завершении карьеры объявил обладатель 20 титулов Большого шлема, швейцарский теннисист Роджер Федерер, сообщает RT.

