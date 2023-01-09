Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Гарет Бэйл в своих соцсетях объявил о завершении футбольной карьеры на уровне клубного футбола и в составе сборной.
По словам 33-летнего валлийца, он принял такое решение после тщательного размышления.
«Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту и занимался любимым видом спорта. С самого первого касания в «Саутгемптоне» до последнего в «Лос-Анджелесе» сформировалась клубная карьера, которой я горжусь и которой благодарен», - написал Бэйл.
Гарет Бэйл выступал за клубы «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур», «Реал Мадрид» и «Лос-Анджелес». В составе испанского клуба трижды выигрывал чемпионат Испании и пять раз - Лигу Чемпионов. Сыграл более 100 матчей за сборную Уэльса и забил более 30 голов, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Ранее о завершении карьеры объявил обладатель 20 титулов Большого шлема, швейцарский теннисист Роджер Федерер, сообщает RT.
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