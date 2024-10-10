В Израиле предъявили обвинение подозреваемому в убийстве Игоря Талькова

Израильские правоохранители допросили в россиянина Валерия Шляфмана, который в России обвиняется в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СК по Санкт-Петербургу.

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В ведомстве указали, что с целью скрыться от следствия Шляфман уехал в Израиль, в связи с чем российские следователи обратились к израильским коллегам с «запросом об оказании международно-правовой помощи».

После допроса, который проходил с участием прибывших в Израиль петербургских следователей, Шляфману было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства Талькова, а также в покушении на убийство Игоря Малахова.

«Материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля будут направлены в Петроградский суд города Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении.

Ранее петербургское управление Следственного комитета РФ сообщило, что ключевую роль в установлении вины Шляфмана сыграла принадлежащая ему окровавленная рубашка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Twitter
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