В Израиле предъявили обвинение подозреваемому в убийстве Игоря Талькова

В ведомстве указали, что с целью скрыться от следствия Шляфман уехал в Израиль, в связи с чем российские следователи обратились к израильским коллегам с «запросом об оказании международно-правовой помощи».

После допроса, который проходил с участием прибывших в Израиль петербургских следователей, Шляфману было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства Талькова, а также в покушении на убийство Игоря Малахова.

«Материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля будут направлены в Петроградский суд города Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении.

Ранее петербургское управление Следственного комитета РФ сообщило, что ключевую роль в установлении вины Шляфмана сыграла принадлежащая ему окровавленная рубашка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

