Ураган «Милтон» высосал воду из залива Тампа во Флориде
Бушующий в американском штате Флорида Ураган «Милтон» осушил залив Тампа, сообщил телеканал WKRN.
В материале уточняется, что речь идет о явлении под названием «обратный штормовой нагон»: ураган временно осушил залив, оставив дно открытым. Такое случается, когда очень сильный ветер, дующий со стороны берега, вытесняет воду из прибрежных заливов.
Власти в свою очередь предостерегли местных жителей от прогулок по открытым участкам дна, так как вода в конце концов все равно вернется на место.
Ранее стало известно, что в результате урагана во Флориде оказались разрушены 125 домов, более миллиона домохозяйств остались без электричества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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