Ураган «Милтон» высосал воду из залива Тампа во Флориде

Власти в свою очередь предостерегли местных жителей от прогулок по открытым участкам дна, так как вода в конце концов все равно вернется на место.

Ранее стало известно, что в результате урагана во Флориде оказались разрушены 125 домов, более миллиона домохозяйств остались без электричества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

