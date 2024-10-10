Компания Unilever завершила продажу российского бизнеса

Транснациональный производитель косметики и бытовой химии Unilever закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Уточняется, что покупателем стала группа «Арнест» бизнесмена Алексея Сагала. В рамках сделки российский производитель парфюмерии, косметики и товаров для дома получил также четыре российских завода — в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

«Завершение продажи завершает присутствие Unilever Россия в стране», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что стоимость российского бизнеса Unilever оценивается в 35-40 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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