Компания Unilever завершила продажу российского бизнеса

Уточняется, что покупателем стала группа «Арнест» бизнесмена Алексея Сагала. В рамках сделки российский производитель парфюмерии, косметики и товаров для дома получил также четыре российских завода — в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

«Завершение продажи завершает присутствие Unilever Россия в стране», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что стоимость российского бизнеса Unilever оценивается в 35-40 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

