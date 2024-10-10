Кредиторы банкротов в РФ лишились почти 25 трлн рублей за 8 лет
Кредиторы лишились 24,9 триллиона рублей за последние восемь лет в связи с банкротством своих контрагентов. Такая сумма совокупно была списана по результатам процедур несостоятельности. Статистику обнародовала Федеральная налоговая служба.
По данным ведомства, за тот же период из конкурсной массы средств на вознаграждения арбитражным управляющим и специалистам, которых они привлекли в дело, было выплачено более 81 миллиарда рублей. Эту сумму назвал замглавы ФНС Константина Чекмышев – он выступил на вебинаре «Интерфакса», посвященного выбору арбитражных управляющих. Согласно данным ФНС, по итогам процедуры банкротства должника 54,7% кредиторов не получают вообще ничего.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 9 октября стало известно, что Арбитражный суд Москвы ввел в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов по заявлению Альфа-банка. Суд принял решение включить в реестр требований кредиторов обязательства Хотина перед банком на 53,6 миллиарда рублей основного долга и более 53 миллиардов рублей неустойки.
Ранее Хотин стал фигурантом нескольких уголовных дел о растрате. В марте 2023 года суд приговорил бизнесмена к девяти годам лишения свободы. Замоскворецкий суд по иску ФНС месяц назад постановил взыскать с него в доход государства 220,4 миллиарда рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru