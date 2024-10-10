Кредиторы банкротов в РФ лишились почти 25 трлн рублей за 8 лет

Кредиторы лишились 24,9 триллиона рублей за последние восемь лет в связи с банкротством своих контрагентов. Такая сумма совокупно была списана по результатам процедур несостоятельности. Статистику обнародовала Федеральная налоговая служба.

По данным ведомства, за тот же период из конкурсной массы средств на вознаграждения арбитражным управляющим и специалистам, которых они привлекли в дело, было выплачено более 81 миллиарда рублей. Эту сумму назвал замглавы ФНС Константина Чекмышев – он выступил на вебинаре «Интерфакса», посвященного выбору арбитражных управляющих. Согласно данным ФНС, по итогам процедуры банкротства должника 54,7% кредиторов не получают вообще ничего.