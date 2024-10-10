На Украине опровергли готовность к прекращению огня по линии фронта

Так он отреагировал на информацию итальянской газеты Corriere della Sera. По словам Литвина, в «формуле мира» властей Украины четко прописано, как Украина «видит справедливый мир». Именно на основе этой формулы идут переговоры с партнерами по укреплению позиции Украины.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не получала сигналов готовности Киева к прекращению огня, а также информации о том, на каких условиях это может быть сделано, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

