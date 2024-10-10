На Украине опровергли готовность к прекращению огня по линии фронта
Киев не готов к прекращению огня по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в эфире украинского «24-го канала».
Так он отреагировал на информацию итальянской газеты Corriere della Sera. По словам Литвина, в «формуле мира» властей Украины четко прописано, как Украина «видит справедливый мир». Именно на основе этой формулы идут переговоры с партнерами по укреплению позиции Украины.
В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не получала сигналов готовности Киева к прекращению огня, а также информации о том, на каких условиях это может быть сделано, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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