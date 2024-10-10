Краснов: Блокировки позволили защитить от мошенников около шести трлн рублей
В России заблокировали более 620 млн звонков с мошеннических номеров, а также заблокированы миллионы операций, проводимых без согласия клиентов банков. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов.
Выступая на координационном совещании по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, цифровой валюты и компьютерной информации, он уточнил, что благодаря этому удалось предотвратить хищения порядка шести трлн рублей.
Отмечается, что по фактам использования «подменного трафика» было возбуждено 866 административных дел, по результатам рассмотрения которых судами было назначено 320 штрафов на сумму свыше 128 млн рублей.
«Снизилась доля коммуникаций мошенников с жертвами преступлений с помощью «подменной» телефонии с 30% до 2% от общего числа соединений, практически исключены атаки на номера российских абонентов из-за рубежа», – заключил Краснов.
Ранее специалисты компании In2security заявили, что мошенники начали использовать для обмана россиян фейковые сайты ЦБ и МВД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru