СМИ: В Новом Уренгое школьник из пневматического пистолета ранил ученицу
Ученик школы №17 в Новом Уренгое пришёл на уроки с пневматическим пистолетом и случайно ранил одноклассницу. Об этом NEWS.ru рассказала мама одной из школьниц.
По словам женщины, мальчик из параллельного класса хвастался пистолетом на перемене и внезапно выстрелил в пол.
«Пуля рикошетом попала в лицо его одноклассницы. Её отправили домой... Приехала полиция, разбираются... Я в шоке», — указала женщина.
Источник издания «МК Ямал» в правоохранительных органах, в свою очередь, указал, что подросток приобрёл пистолет на маркетплейсе, а в школу пронёс его в сумке. От тряски оружие выстрелило и «пуля прошла по касательной по щеке девочки, оставив синяк».
Ранее ученик одной из школ в Закаменском районе Бурятии из-за неприязненных отношений со старшеклассником пришёл в образовательное учреждение с оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru