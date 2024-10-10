СМИ: В Новом Уренгое школьник из пневматического пистолета ранил ученицу

По словам женщины, мальчик из параллельного класса хвастался пистолетом на перемене и внезапно выстрелил в пол.

«Пуля рикошетом попала в лицо его одноклассницы. Её отправили домой... Приехала полиция, разбираются... Я в шоке», — указала женщина.

Источник издания «МК Ямал» в правоохранительных органах, в свою очередь, указал, что подросток приобрёл пистолет на маркетплейсе, а в школу пронёс его в сумке. От тряски оружие выстрелило и «пуля прошла по касательной по щеке девочки, оставив синяк».

Ранее ученик одной из школ в Закаменском районе Бурятии из-за неприязненных отношений со старшеклассником пришёл в образовательное учреждение с оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».