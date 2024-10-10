Полицейские задержали сотрудницу структуры Минцифры по подозрению в хищении

Отмечается, что должностное преступление удалось обнаружить благодаря совместным усилиям оперативников ФСБ и сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Задержанной оказалась сотрудница Калининградского научно-исследовательского центра информационной и технической безопасности, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Следствие полагает, что фигурантка совершала преступления в период с 2020 по 2022 год. Она незаконно завладела деньгами из зарплатного фонда ликвидированного центра, учредителем которого было Минцифры.

За совершенное преступление злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.

Ранее столичный Лефортовский суд отправил под арест замглавы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха.

