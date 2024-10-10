Полицейские задержали сотрудницу структуры Минцифры по подозрению в хищении
Сотрудники правоохранительные органов задержали по подозрению в хищении из зарплатного фонда 1,1 млн рублей сотрудницу структуры Минцифры в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Отмечается, что должностное преступление удалось обнаружить благодаря совместным усилиям оперативников ФСБ и сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
Задержанной оказалась сотрудница Калининградского научно-исследовательского центра информационной и технической безопасности, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Следствие полагает, что фигурантка совершала преступления в период с 2020 по 2022 год. Она незаконно завладела деньгами из зарплатного фонда ликвидированного центра, учредителем которого было Минцифры.
За совершенное преступление злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.
Ранее столичный Лефортовский суд отправил под арест замглавы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Израиле предъявили обвинение подозреваемому в убийстве Игоря Талькова
- Арест блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве продлили в очередной раз
- Компания Unilever завершила продажу российского бизнеса
- Полицейские задержали сотрудницу структуры Минцифры по подозрению в хищении
- Краснов: Блокировки позволили защитить от мошенников около шести трлн рублей
- Ураган «Милтон» высосал воду из залива Тампа во Флориде
- Кредиторы банкротов в РФ лишились почти 25 трлн рублей за 8 лет
- СМИ: Бренд Chery намерен собирать автомобили на заводах Volkswagen и Mercedes в РФ
- СМИ: В Новом Уренгое школьник из пневматического пистолета ранил ученицу
- На Украине опровергли готовность к прекращению огня по линии фронта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru