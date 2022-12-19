Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции по футболу
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в своих соцсетях объявил о завершении карьеры в сборной Франции по футболу.
Обладатель «Золотого мяча» получил травму и не смог принять участие в Чемпионате мира 2022 года в Катаре, в финале которого французская сборная уступила аргентинцам по пенальти.
«Я приложил все усилия и совершил ошибки, чтобы стать тем, кем являюсь сегодня. И я горжусь этим! Я написал свою историю, а наша общая теперь заканчивается», — написал футболист.
Карим Бензема играл за сборную Франции с 2007 года, однако в 2015 году был отстранён из-за дела о шантаже, потерпевшим по которому проходил его партнёр по национальной команде Матьё Вальбуэна. В итоге суд в Версале признал Бензема виновным и приговорил его к году лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере €75 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- В Венгрии заявили, что девять стран ЕС высказались против лимита цен на газ
- Лукашенко выразил надежду на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности
- В Совфеде назвали «информационным мусором» обвинения в подготовке нападения на Молдавию
- Делегаты съезда движения детей и молодежи переутвердили название «Движение первых»
- В Молдавии обвинили Россию в подготовке нападения на республику
- Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции по футболу
- Украинскую ассоциацию футбола предупредили о возможном исключении из ФИФА и УЕФА
- Роспотребнадзор не планирует вводить QR-коды из-за гриппа
- Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф Шевчуку за дискредитацию ВС
- В «Ростехе» заявили об увеличении производства комплексов «Искандер»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru