Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции по футболу

Обладатель «Золотого мяча» получил травму и не смог принять участие в Чемпионате мира 2022 года в Катаре, в финале которого французская сборная уступила аргентинцам по пенальти.

«Я приложил все усилия и совершил ошибки, чтобы стать тем, кем являюсь сегодня. И я горжусь этим! Я написал свою историю, а наша общая теперь заканчивается», — написал футболист.

Карим Бензема играл за сборную Франции с 2007 года, однако в 2015 году был отстранён из-за дела о шантаже, потерпевшим по которому проходил его партнёр по национальной команде Матьё Вальбуэна. В итоге суд в Версале признал Бензема виновным и приговорил его к году лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере €75 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».