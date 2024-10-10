Арест блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве продлили в очередной раз

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Аяз Шабутдинов — создатель так называемой «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр». Он также придумал сети хостелов Like Hostel и кофе-баров Coffee Like.

Блогеру вменяют мошенничество в особо крупном размере при реализации образовательных курсов. Всего в деле фигурируют более 70 эпизодов мошенничества. Сам Шабутдинов не признал вину, а свой арест счёл «нездоровым сигналом» бизнесу.

