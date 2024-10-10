Арест блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве продлили в очередной раз
Блогер Аяз Шабутдинов останется в следственном изоляторе как минимум до 3 ноября. Решение об очередном продлении его ареста принял Таганский районный суд российской столицы.
Шабутдинова взяли под стражу в начале ноября 2023 года по обвинению в мошенничестве. Как сообщил в начале октября РБК его адвокат, расследование дела завершено. Теперь стороне обвинения предстоит изучить 150 томов материалов, затем дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинения.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Аяз Шабутдинов — создатель так называемой «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр». Он также придумал сети хостелов Like Hostel и кофе-баров Coffee Like.
Блогеру вменяют мошенничество в особо крупном размере при реализации образовательных курсов. Всего в деле фигурируют более 70 эпизодов мошенничества. Сам Шабутдинов не признал вину, а свой арест счёл «нездоровым сигналом» бизнесу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru