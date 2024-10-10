СМИ: Бренд Chery намерен собирать автомобили на заводах Volkswagen и Mercedes в РФ
Китайская компания Chery планирует использовать для сборки автомобилей три завода на территории России, которые ранее принадлежали компаниям Volkswagen и Mercedes-Benz. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Уточняется, что на предприятиях намерены производить отверточную сборку.
По данным СМИ, бывшее предприятие Nissan в Санкт-Петербурге в январе 2025 года будет выпускать модель Tiggo 7, переименованный в Xcite X-Cross 7. При этом в компании не разглашают информацию о подобных планах.
В 2023 году Chery стал самым популярным иностранным брендом в России, объем реализации автомобилей компании вырос втрое, до 118,95 тысячи единиц, напоминает «Радиоточка НСН».
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