Ганус: РУСАДА стала мостом по восстановлению доверия к нашему спорту
Гендиректор Российского антидопингового агентства в эфире НСН заявил о высоком доверии WADA, несмотря на санкции.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории.
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в беседе с НСН рассказал, что организация ведет обработку результатов полученных от WADA, а передача дел свидетельствует о высоком доверии Международного агентства российскому.
«На самом деле это уникальная ситуация. По сути РУСАДА доверяют до такой степени, что мы ведем обработку результатов по пробам, которые переданы в рамках расследования ситуации с московской лабораторией… РУСАДА фактически продолжает полноценно функционировать. Таким образом, РУСАДА является неким мостом по восстановлению доверия к российскому спорту и примером того, как выходить из кризиса», - сказал он.
Парадоксом в этой ситуации Юрий Ганус все же считает то, что в условиях наложения санкций, РУСАДА все-таки сохранила доверие к своей работе.
«Это лишний раз подчеркивает, что кризис не касается нас напрямую… Это вопросы к спортивным властям государства. Потому что именно они дали гарантии передачи базы данных без изменений и, к сожалению, это сорвано», - уточнил собеседник НСН.
При этом, он отметил, что «WADA действует совершенно прагматично». Так как Россия нарушила обязательные условия по соответствию, о которых знала. Конечное же решение будет озвучено 19 декабря в ходе заседания наблюдательного совета.
Напомним, 9 декабря исполком WADA вынес решение отстранить Россию на четыре года от проведения и участия в международных спортивных соревнованиях. Причиной послужили данные Московского антидопингового агентства, которые были якобы изменены в отличии от материалов WADA, полученных от собственного источника.
Ранее в эфире НСН спортивный юрист Артем Пацев рассказал о дальнейших шагах России с юридической точки зрения на ограничения WADA.
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