Ганус: РУСАДА стала мостом по восстановлению доверия к нашему спорту

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в беседе с НСН рассказал, что организация ведет обработку результатов полученных от WADA, а передача дел свидетельствует о высоком доверии Международного агентства российскому.

«На самом деле это уникальная ситуация. По сути РУСАДА доверяют до такой степени, что мы ведем обработку результатов по пробам, которые переданы в рамках расследования ситуации с московской лабораторией… РУСАДА фактически продолжает полноценно функционировать. Таким образом, РУСАДА является неким мостом по восстановлению доверия к российскому спорту и примером того, как выходить из кризиса», - сказал он.

Парадоксом в этой ситуации Юрий Ганус все же считает то, что в условиях наложения санкций, РУСАДА все-таки сохранила доверие к своей работе.