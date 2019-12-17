Ганус: РУСАДА стала мостом по восстановлению доверия к нашему спорту

17 декабря 201917:47
Саша Бусова

Гендиректор Российского антидопингового агентства в эфире НСН заявил о высоком доверии WADA, несмотря на санкции.


Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в беседе с НСН рассказал, что организация ведет обработку результатов полученных от WADA, а передача дел свидетельствует о высоком доверии Международного агентства российскому.

«На самом деле это уникальная ситуация. По сути РУСАДА доверяют до такой степени, что мы ведем обработку результатов по пробам, которые переданы в рамках расследования ситуации с московской лабораторией… РУСАДА фактически продолжает полноценно функционировать. Таким образом, РУСАДА является неким мостом по восстановлению доверия к российскому спорту и примером того, как выходить из кризиса», - сказал он.

Парадоксом в этой ситуации Юрий Ганус все же считает то, что в условиях наложения санкций, РУСАДА все-таки сохранила доверие к своей работе.

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«Это лишний раз подчеркивает, что кризис не касается нас напрямую… Это вопросы к спортивным властям государства. Потому что именно они дали гарантии передачи базы данных без изменений и, к сожалению, это сорвано», - уточнил собеседник НСН.

При этом, он отметил, что «WADA действует совершенно прагматично». Так как Россия нарушила обязательные условия по соответствию, о которых знала. Конечное же решение будет озвучено 19 декабря в ходе заседания наблюдательного совета.

Напомним, 9 декабря исполком WADA вынес решение отстранить Россию на четыре года от проведения и участия в международных спортивных соревнованиях. Причиной послужили данные Московского антидопингового агентства, которые были якобы изменены в отличии от материалов WADA, полученных от собственного источника.

Ранее в эфире НСН спортивный юрист Артем Пацев рассказал о дальнейших шагах России с юридической точки зрения на ограничения WADA.


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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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