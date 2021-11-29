Гаджиев заявил, что намерен организовать поединок Дацика с Вагабовым

По его словам, в настоящее время обсуждается организация боксёрского поединка, переговоры ведёт владелец промоушена Амир Мурадов.

«Мурадов занимается этим вопросом. Он в хороших отношениях с Вагабом», — подчеркнул президент AMC Fight Nights.

Гаджиев добавил, что в команду Дацика в этом поединке может войти блогер Артём Тарасов, который известен по выступлениям в поп-ММА.

Ранее олимпийский чемпион, российский борец в весовой категории до 120 килограммов Билял Махов был отстранен от соревнований на четыре года за допинг.

