Гаджиев заявил, что намерен организовать поединок Дацика с Вагабовым

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что желает организовать бой между известным бойцом M-1 Global Вячеславом Дациком и действующим обладателем титула в полутяжёлом весе Вагабом Вагабовым, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, в настоящее время обсуждается организация боксёрского поединка, переговоры ведёт владелец промоушена Амир Мурадов.

«Мурадов занимается этим вопросом. Он в хороших отношениях с Вагабом», — подчеркнул президент AMC Fight Nights.

Гаджиев добавил, что в команду Дацика в этом поединке может войти блогер Артём Тарасов, который известен по выступлениям в поп-ММА.

Ранее олимпийский чемпион, российский борец в весовой категории до 120 килограммов Билял Махов был отстранен от соревнований на четыре года за допинг.

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ФОТО: www.flickr.com/Chudakova Tanya
ТЕГИ:Вячеслав ДацикСмешанные ЕдиноборстваБокс
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