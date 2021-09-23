Российский борец Махов дисквалифицирован за допинг

Олимпийский чемпион, российский борец в весовой категории до 120 килограммов Билял Махов отстранен от соревнований на четыре года за допинг. Об этом заявили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация 34-летнего спортсмена вступила в силу с 27 января 2021 года. Махов стал бронзовым призером Олимпиады в Лондоне, в полуфинале его обошел Давит Модзманашвили из Грузии и Артур Таймазов из Узбекистана.

При этом в 2019 году всех финалистов лишили олимпийский медалей, поскольку в ходе перепроверки в допинг-пробах обнаружились запрещенные элементы.

Российские олимпийцы, выступавшие на Играх в Токио, не заслужили предвзятого отношения из-за допинговых скандалов прошлого, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.