В Москве произошла массовая драка на турнире по MMA

Во время «дуэли взглядов» один из спортсменов ударил соперника коленом в голову. Как заявил после победы боец Намазан Самиев из Узбекистана, он готов драться с любым другим соперником. Оппонент нашелся, и организаторы турнира решили провести «дуэль взглядов».

После того, как Самиев ударил соперника в голову, в клетку зашли посторонние и напали на бойца.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы в Санкт-Петербурге разыскивают бойца ММА, который напал на полицейских. Это Бунед Тухтаев, гражданин Узбекистана.

