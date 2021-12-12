В Москве произошла массовая драка на турнире по MMA
В Москве турнир по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF завершился массовой дракой, сообщает «Коммерсант».
Во время «дуэли взглядов» один из спортсменов ударил соперника коленом в голову. Как заявил после победы боец Намазан Самиев из Узбекистана, он готов драться с любым другим соперником. Оппонент нашелся, и организаторы турнира решили провести «дуэль взглядов».
После того, как Самиев ударил соперника в голову, в клетку зашли посторонние и напали на бойца.
Как сообщалось ранее, правоохранительные органы в Санкт-Петербурге разыскивают бойца ММА, который напал на полицейских. Это Бунед Тухтаев, гражданин Узбекистана.
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