Емельяненко травмировал Джонсону челюсть в бою в Москве
Американский боец Тимоти Джонсон пропустил удар в челюсть от россиянина Федора Емельяненко в поединке в Москве в рамках турнира Bellator. Об этом журналистам заявил сам Джонсон, сообщает «Российская газета».
По словам Джонсона, Емельяненко оказался быстрым и точным.
«Федор зарядил мне прямо в челюсть, теперь она болит. Я понимаю: у меня было что-то не так с планом на поединок. Но я в любом случае рад, поскольку вышел против легенды», - прокомментировал результат боя американский спортсмен.
Напомним, Емельяненко отправил Джонсона в нокаут в первом раунде. Бой длился 1 минуту 45 секунд.
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