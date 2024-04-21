Sabah: «Спартак» предложил контракт тренеру турецкого «Галатасарая»

Руководство московского «Спартака» предложило двухлетний контракт главному тренеру турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Окану Буруку, пишет издание Sabah.

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Источник газеты сообщил, что красно-белые могут заплатить специалисту 7,5 миллиона евро. Сам Бурук с интересом воспринял предложение «Спартака», однако официальных заявлений о его готовности работать с москвичами пока нет.

Бурук стал главным тренером «Галатасарая» летом 2022 года. Контракт с турецким клубом рассчитан до конца текущего сезона. Под его руководством стамбульская команда занимает первое место в национальном турнире.

«Спартак» 14 апреля принял решение уволить главного тренера Гильермо Абаскаля после поражения от аутсайдера Российской премьер-лиги «Сочи», напоминает «Радиоточка НСН».

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