Футбольные болельщики воодушевлены разрешением вернуться на стадионы
Президент Всероссийского объединения болельщиков заявил НСН, что квота, скорее всего, будет распределена между фанатами клубами.
С 21 июня на трибуны будут допускаться болельщики. При этом зрительские места должны быть заняты не более чем на 10%. «Игроки, и болельщики соскучились по живым эмоциям матчей и шуму трибун. Скоро все это вернется», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в эфире НСН заявил, что очень обрадован таким решением.
«Болельщики довольны и радостны, и 10% - это хоть какое-то присутствие на стадионе, хоть какая-то атмосфера. Понятно, что доступ должен быть свободным, но как говорится из двух зол... В ином варианте вообще можно было доигрывать чемпионат без зрителей. Но у топовых клубов возникает вопрос, по каким критериям будут отбираться зрители… Но это вопрос второй», - отметил собеседник НСН.
Если руководствоваться логикой, то, скорее всего, квота распределится среди входящих в клубы болельщиков, а зрители, посещающие игры изредка, будут смотреть чемпионат по телевизору.
«Мне кажется, что это правильно. Такие болельщики посвящают большую часть своего времени поддержке любимой команды и походу на стадионы. Что касается соблюдения дисциплины, зажигания файеров, то это непредсказуемая вещь. Но после чемпионата мира количество таких нарушений сократилось, потому что ужесточилось законодательство, наказание стало строже. Система наблюдения на стадионах позволяет находить нарушителей и задерживать их», - предположил Александр Шпрыгин.
В середине мая исполком РФС принял решение возобновить первенство РПЛ, прерванное в марте из-за пандемии. Рестарт чемпионата назначен на 21 июня.
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