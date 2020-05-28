Футбольные болельщики воодушевлены разрешением вернуться на стадионы

С 21 июня на трибуны будут допускаться болельщики. При этом зрительские места должны быть заняты не более чем на 10%. «Игроки, и болельщики соскучились по живым эмоциям матчей и шуму трибун. Скоро все это вернется», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в эфире НСН заявил, что очень обрадован таким решением.

«Болельщики довольны и радостны, и 10% - это хоть какое-то присутствие на стадионе, хоть какая-то атмосфера. Понятно, что доступ должен быть свободным, но как говорится из двух зол... В ином варианте вообще можно было доигрывать чемпионат без зрителей. Но у топовых клубов возникает вопрос, по каким критериям будут отбираться зрители… Но это вопрос второй», - отметил собеседник НСН.