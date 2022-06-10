Футбольному клубу «Нижний Новгород» разрешили сменить название на «Пари НН»

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) согласовало переименование клуба «Нижний Новгород» в «Пари НН», сообщает пресс-служба союза.

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Новое название команды включает наименование букмекерской конторы, которая стала её спонсором.

«Согласовать переименование Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Нижний Новгород» в Автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» с сокращенным наименованием – АНО «ФК «Пари НН», - говорится в решении исполкома.

Ранее пресс-служба вылетевшего в ФНЛ футбольного клуба «Арсенала» (Тула) объявила, что главным тренером команды назначен Олег Кононов.

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