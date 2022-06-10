Футбольному клубу «Нижний Новгород» разрешили сменить название на «Пари НН»
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) согласовало переименование клуба «Нижний Новгород» в «Пари НН», сообщает пресс-служба союза.
Новое название команды включает наименование букмекерской конторы, которая стала её спонсором.
«Согласовать переименование Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Нижний Новгород» в Автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» с сокращенным наименованием – АНО «ФК «Пари НН», - говорится в решении исполкома.
Ранее пресс-служба вылетевшего в ФНЛ футбольного клуба «Арсенала» (Тула) объявила, что главным тренером команды назначен Олег Кононов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Дуров объявил о запуске Telegram Premium в июне
- Захарова заявила, что на Западе все устали от Зеленского
- Верховная Рада рассмотрит вопрос о легализации каннабиса
- В США заявили о намерении ужесточать режим санкций в отношении России
- Футбольному клубу «Нижний Новгород» разрешили сменить название на «Пари НН»
- Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал»
- Суд в Нидерландах завершил слушания по делу о крушении MH17
- Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине
- Объявлены пять новых категорий премии Grammy
- В Литве пригрозили России расторжением Поляновского договора 1634 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru