СМИ: Путин поручил найти генерального спонсора для ФК «Нижний Новгород»

Президент Владимир Путин поручил найти генерального спонсора для футбольного клуба «Нижний Новгород», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство спорта.

Партнёра будут искать среди госкорпораций. Пока же команда будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области - на заседании комитета по бюджету депутаты уже рассмотрели соответствующие поправки к закону о бюджете региона на 2021 год, согласно которым клубу дополнительно будут выделены 350 миллионов рублей.

В минувшем сезоне «Нижний Новгород» занял третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), после чего получил путёвку в Российскую премьер-лигу, сообщает RT. Главным тренером команды назначен экс-игрок сборной России Александр Кержаков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нижний НовгородФутболЧемпионат России По ФутболуВладимир Путин
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