Путин поручил кабмину создать инфраструктуру для беспилотников

Президент Владимир Путин поручил принять меры по ускоренному внедрению беспилотных систем и созданию соответствующей инфраструктуры. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном Кремлем.

Путин поставил перед правительством и исполнительными органами субъектов РФ задачу «принять исчерпывающие меры по ускоренному внедрению автономных систем в секторах экономики», пишет RT.

Кроме того, президент поручил кабмину обеспечить создание специализированной и развитие существующей инфраструктуры для эксплуатации таких систем. Также правительству предстоит решить вопрос создания исследовательских центров и полигонов в целях сертификации систем, определив источники и объемы финансирования.

Кабмину необходимо представить соответствующий доклад до 1 июня.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить продажу лекарств через отделения «Почты России».

