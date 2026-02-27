Путин поручил кабмину создать инфраструктуру для беспилотников
Президент Владимир Путин поручил принять меры по ускоренному внедрению беспилотных систем и созданию соответствующей инфраструктуры. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном Кремлем.
Путин поставил перед правительством и исполнительными органами субъектов РФ задачу «принять исчерпывающие меры по ускоренному внедрению автономных систем в секторах экономики», пишет RT.
Кроме того, президент поручил кабмину обеспечить создание специализированной и развитие существующей инфраструктуры для эксплуатации таких систем. Также правительству предстоит решить вопрос создания исследовательских центров и полигонов в целях сертификации систем, определив источники и объемы финансирования.
Кабмину необходимо представить соответствующий доклад до 1 июня.
Ранее Владимир Путин поручил обеспечить продажу лекарств через отделения «Почты России».
