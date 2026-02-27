По его словам, пока не понятно, получилось ли увеличением налоговых поступлений в бюджет перекрыть эффект от закрытий компаний.

«Есть такое мнение, что с одной стороны мы повысили налоги, подумали, что будет больше бюджет, но с другой сейчас очень много предприятий закрывается, и мы уменьшение их количества вряд ли перекроем повышением налогов. Вопрос очень сложный, экономику, безусловно, надо поддерживать. Предпринимательское сообщество ожидает, что в 2026 году будет еще сложнее», - заключил собеседник НСН.

По данным Росстата, убытки российских компаний за 11 месяцев 2025 года составили 7,5 трлн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



