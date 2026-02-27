«Закрытий очень много!»: Сенатор Гибатдинов связал проблемы бизнеса с налоговой реформой

Уменьшение количества предприятий вряд ли получится перекрыть увеличением с налоговых поступлений в бюджет, сказал в эфире НСН Айрат Гибатдинов. 

В России в начале 2026 года закрывается много предприятий, в связи с чем нужен анализ эффективности налоговой реформы, заявил на пресс-конференции в НСН сенатор Айрат Гибатдинов.

«В 2026 году произошла дополнительная нагрузка на бизнес в виде налоговой реформы. Многие предприниматели обращаются в этой связи. Казалось бы, только два месяца, но они показали достаточно сложную тенденцию. Даже 5% НДС очень тяжело сказываются на бизнес-сообществе. Закрылось очень много учреждений и предприятий в сфере питания, просто в услугах. Производственники начинают считать: если прибыль не такая большая, лучше сбавить обороты, какой-то маленький сегмент себе оставить и как-то пережить эти времена. Здесь нам нужно будет проанализировать, как сказалась эта налоговая реформа», - сказал Гибатдинов.
Вызов года: Экс-министр экономики предупредил россиян о скачке инфляции

По его словам, пока не понятно, получилось ли увеличением налоговых поступлений в бюджет перекрыть эффект от закрытий компаний.

«Есть такое мнение, что с одной стороны мы повысили налоги, подумали, что будет больше бюджет, но с другой сейчас очень много предприятий закрывается, и мы уменьшение их количества вряд ли перекроем повышением налогов. Вопрос очень сложный, экономику, безусловно, надо поддерживать. Предпринимательское сообщество ожидает, что в 2026 году будет еще сложнее», - заключил собеседник НСН.

По данным Росстата, убытки российских компаний за 11 месяцев 2025 года составили 7,5 трлн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СенаторыНалогиСредний И Малый Бизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры