«Закрытий очень много!»: Сенатор Гибатдинов связал проблемы бизнеса с налоговой реформой
Уменьшение количества предприятий вряд ли получится перекрыть увеличением с налоговых поступлений в бюджет, сказал в эфире НСН Айрат Гибатдинов.
В России в начале 2026 года закрывается много предприятий, в связи с чем нужен анализ эффективности налоговой реформы, заявил на пресс-конференции в НСН сенатор Айрат Гибатдинов.
«В 2026 году произошла дополнительная нагрузка на бизнес в виде налоговой реформы. Многие предприниматели обращаются в этой связи. Казалось бы, только два месяца, но они показали достаточно сложную тенденцию. Даже 5% НДС очень тяжело сказываются на бизнес-сообществе. Закрылось очень много учреждений и предприятий в сфере питания, просто в услугах. Производственники начинают считать: если прибыль не такая большая, лучше сбавить обороты, какой-то маленький сегмент себе оставить и как-то пережить эти времена. Здесь нам нужно будет проанализировать, как сказалась эта налоговая реформа», - сказал Гибатдинов.
По его словам, пока не понятно, получилось ли увеличением налоговых поступлений в бюджет перекрыть эффект от закрытий компаний.
«Есть такое мнение, что с одной стороны мы повысили налоги, подумали, что будет больше бюджет, но с другой сейчас очень много предприятий закрывается, и мы уменьшение их количества вряд ли перекроем повышением налогов. Вопрос очень сложный, экономику, безусловно, надо поддерживать. Предпринимательское сообщество ожидает, что в 2026 году будет еще сложнее», - заключил собеседник НСН.
По данным Росстата, убытки российских компаний за 11 месяцев 2025 года составили 7,5 трлн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- На Ставрополье в ДТП с минивэном пострадали пять детей и один взрослый
- Трубопроводы, кредиты и санкции: Почему «Газпром» стал лидером по убыткам
- «Кафешки и госзаказ»: Делягин объяснил бизнесу, как выжить в кризис
- Фильм «Привязанность» получил главный приз 51-й кинопремии «Сезар»
- ВС России освободили Краснознаменку Днепропетровской области
- СМИ: Мелания Трамп возглавит предстоящее заседание Совбеза ООН
- «Заложники катастрофы»: Делягин предупредил о серьезном падении рубля в 2026 году
- Российские ученые создали умную жвачку, укрепляющую эмаль
- «Охлаждение до нуля!»: Делягин назвал причины рекордных убытков бизнеса
- Сокуров анонсировал музыкальный фильм про русскую классику