«До августа не будет»: Делягин объяснил, когда НДС «вернут обратно»

Снижение НДС назад с 22 до 20% может быть заложено в бюджете следующего года, сказал в эфире НСН Михаил Делягин, назвав нынешнее ужесточение налогов противоречащим экономической теории.

Налоговой реформе не дадут обратный ход раньше августа 2026 года, предположил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Ужесточение налогов полностью противоречит всей экономической теории, потому что в условиях ухудшения конъюнктуры налоги, административное давление нужно снижать. Усиление налогового давления в условиях ухудшения экономической конъюнктуры направлено не на развитие экономики, а на продолжении политики охлаждения. Да, президент сказал, что, может быть, НДС вернут обратно, с 22% до 20%, но эти обсуждения мы увидим в августе – в бюджете следующего года. До этого серьёзных обсуждений в общественном пространстве, скорее всего, не будет», - считает депутат.
«Закрытий очень много!»: Сенатор Гибатдинов связал проблемы бизнеса с налоговой реформой

Вместе с тем он развеял страхи коллег о дефиците бюджета

«Можно будет сделать оценки по итогам первого квартала, потому что высокий дефицит бюджета января – это ни о чем, в январе всегда идёт авансирование бюджета, всегда высокий дефицит. Страхи официальных лиц перед дефицитом бюджета – это от неграмотности, потому что дефицит бюджета до 5% ВВП вообще ни на что не влияет», - пояснил Делягин.

С своей стороны, сенатор Айрат Гибатдинов ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что в январе-феврале 2026 года наметилась сложная тенденция с массовыми закрытиями предприятий.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:НалогиМихаил Делягин

Горячие новости

Все новости

партнеры