Вместе с тем он развеял страхи коллег о дефиците бюджета

«Можно будет сделать оценки по итогам первого квартала, потому что высокий дефицит бюджета января – это ни о чем, в январе всегда идёт авансирование бюджета, всегда высокий дефицит. Страхи официальных лиц перед дефицитом бюджета – это от неграмотности, потому что дефицит бюджета до 5% ВВП вообще ни на что не влияет», - пояснил Делягин.

С своей стороны, сенатор Айрат Гибатдинов ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что в январе-феврале 2026 года наметилась сложная тенденция с массовыми закрытиями предприятий.

